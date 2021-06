Una gara da “man of the match”: Spinazzola si presenta così a Mou

Ottimo l'esordio del terzino protagonista di Turchia-Italia

“Nell’Italia guarderò principalmente i calciatori della mia Roma: Pellegrini, Cristante e Spinazzola". Parlava così, qualche giorno fa, José Mourinho. Con Pellegrini rimasto a casa per un infortunio e Florenzi che fino al 30 giugno è da considerarsi un calciatore del PSG (ieri la Roma lo ha “dimenticato” in un post celebrativo sui social), di giallorossi in maglia azzurra ne sono rimasti solo due ed entrambi sono scesi in campo contro la Turchia (dove c’era l’altro romanista Cengiz Under).