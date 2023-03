Ultimo treno per l’Europa. Mou rilancia Abraham

Se c'è un avversario in grado di "svegliare" Abraham è proprio la Juventus, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Da quando e arrivato in Italia, infatti, il centravanti inglese contro i bianconeri ha sempre segnato. È successo sia nella gara d'andata (1-1), sia nella clamorosa rimonta subita dai giallorossi all'Olimpico nella passata stagione. Così anche stasera, sotto gli occhi di oltre 6omila tifosi, Tammy proverà a far male alla retroguardia bianconera, in una sfida delicatissima, probabilmente decisiva in chiave Champions. La Roma, tra l'altro, negli scontri diretti fra le 7 big finora giocati è la squadra che ha raccolto meno punti: 5 su 21.