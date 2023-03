Totti: “Roma, Mou è la chiave che potrà aprire un portone”

La Roma segna poco, Abraham e Belotti sono in grande difficoltà e per il prossimo anno si parla di Retegui, l’uomo del momento in Nazionale che Totti aveva scoperto e segnalato a Trigoria già qualche anno fa. “Non so perché Abraham e Belotti stiano segnando poco, hanno ancora dieci partite per recuperare. Per quanto riguarda Retegui, l’avevo visto in alcuni video, mi aveva impressionato sotto il profilo fisico e mentale, era voglioso. Non l’ho segnalato io a Mancini e purtroppo non è più un nostro assistito: sono contento per lui, è un bravo ragazzo, ha un buon futuro davanti a sé e se lo merita”.