Totti, l’ultimo saluto a papà Enzo sarà in forma strettamente privata

“Francesco, prego per te e per la tua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace Enzo“. Firmato James Pallotta.

L’ex presidente della Roma, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ha voluto manifestare con un tweet la sua vicinanza a Francesco Totti, per la scomparsa del papà, morto lunedì. Pallotta è stato solo l’ultimo, in ordine di tempo, a stringersi all’ex capitano della Roma.

Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà arrivati dal mondo del calcio e non solo, in Italia e in tutto il mondo (molto bello e gradito il messaggio da parte del Real Madrid). I funerali dello “Sceriffo”, così era soprannominato Enzo Totti, ci saranno questa mattina e si terranno in una forma strettamente privata.