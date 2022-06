Totti: “Dybala voleva venire. Zaniolo? Spero segua i miei consigli”

Metti tre miti della storia romanista e tre campioni del Mondo come Bruno Conti, Francesco Totti e Daniele De Rossi. Metti altri tre campioni mondiali come Vincent Candela, Aldair e Antonio Cabrini. L’occasione è l’inaugurazione dei campi da padel di Conti e della sua famiglia: un evento importante, a cui il dirigente romanista ha dedicato tempo, investimenti ed energie, e a cui non hanno voluto mancare lo storico capitano della Roma e De Rossi. Se Daniele ha preferito non parlare, Totti è tornato ad esprimersi sul mercato e sui temi cari in casa giallorossa. "Io so come è andata con Dybala. Anche ora lo sento, ma penso sia finita. Non dipende solo da lui. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza", le parole del'ex numero 10 riportate da Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - . Zaniolo? Ho già parlato con lui tempo fa, gli ho dato qualche consiglio,ma non so se lo ha recepito. Se dovesse rimanere a Roma, deve capire l’importanza di questa maglia, soprattutto per onorare i tifosi che quest’anno hanno fatto qualcosa di diverso per la squadra. Poi la scelta spetterà a lui. A lui e alla società se lo vuole vendere. Io saprei cosa fare con Zaniolo".