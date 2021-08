Tammy più Eldor, attenti a quei due

Abraham e Shomurodov possono giocare insieme, Mourinho ci pensa

Compatibili o alternativi? Il futuro della Roma griffata Mourinho passerà molto dalla risposta che il tecnico portoghese saprà dare alla domanda. Perché la Roma ha speso tanto per portare a casa Eldor Shomurodov e Tammy Abraham. A prima vista, l’inglese sembrerebbe più adatto a ricoprire il ruolo di prima punta e l’uzbeko più duttile, ma nell’amichevole contro il Raja Casablanca dato dimostrazione di saper cercare la profondità ma anche giocare per la squadra. Nulla vieta di pensare a Shomurodov e Abaham insieme, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Basta che tutti e due sappiano sacrificarsi. Abraham sarà davvero a disposizione dopo la sosta per le nazionali: è tornato a Londra per motivi burocratici e al ritorno dovrà stare cinque giorni in “quarantena light” a Trigoria. Da capire se Mou darà qualche indicazione nei prossimi giorni.