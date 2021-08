Stasera col Betis spazio anche a Shomurodov

All’arrivo in Spagna, ieri pomeriggio, la Roma ha trovato alcuni tifosi ad accoglierla: tra i più acclamati Mourinho, Zaniolo e Mancini

“Obrigado Portugal. Daje Roma”. Con questo messaggio sul proprio account Twitter la squadra giallorossa ieri, al termine del secondo ritiro dopo quello di Trigoria, ha salutato il Portogallo ed è partita per Siviglia dove stasera (ore 22) affronterà il Betis e poi farà ritorno in Italia. All’arrivo in Spagna, ieri pomeriggio, la Roma ha trovato alcuni tifosi ad accoglierla: tra i più acclamati Mourinho, Zaniolo e Mancini. Possibile esordio per Shomurodov, Cristante e Veretout, che da un paio di giorni si allena con il resto del gruppo.