Spinazzola ko, Calafiori favorito su Bruno Peres

Bruno Peres o Calafiori? Villar, Cristante o Pedro? Mirante o Pau Lopez? Sono questi i dubbi di Paulo Fonseca alla vigilia della gara di domani sera (ore 20.45, arbitra Pairetto) all’Olimpico contro il Cagliari che chiuderà il 2020, scrive Gianluca Puacentini sul Corriere della Sera.

Un anno che è già finito per Spinazzola, che a Bergamo è uscito dal campo per un risentimento al flessore della gamba sinistra: oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per capire se c’è stata lesione, ma anche se dovesse essere solo un affaticamento contro il Cagliari non ci sarà. Al suo posto uno tra Calafiori e Bruno Peres.

Altro ballottaggio tra i pali: Pau Lopez non aveva giocato bene con il Torino, Mirante è andato peggio a Bergamo. Altro nodo da risolvere riguarda Pedro, che potrebbe essere escluso: vicino a Mkhitaryan dovrebbe giocare Pellegrini, con uno tra Cristante e Villar al fianco di Veretout.