Special a 15 vittorie: ha già fatto meglio di 27 allenatori in giallorosso

La media punti di 1,88 piazza Mourinho al quarto posto, finora, tra tutti gli allenatori della storia giallorossa

Mourinho ha vinto 15 partite, un totale già superiore a quello di 27 allenatore che l’hanno preceduto alla Roma, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Delneri ne vinse 11, Carlos Bianchi e Lorenzo 12, Giagnoni 14; e tutti in un numero di partite superiore, fra le 31 e le 44, mentre il portoghese finora ne ha “giocate” solo 25. Sono cifre che stonano con la percezione dei primi 4 mesi di Mou? Probabilmente sì, visto il sesto posto in campionato e il non difficile girone di Conference League vinto solo all’ultima giornata. Ma c’è un altro dato ancora più sorprendente: la media punti di 1,88 piazza Mourinho al quarto posto, finora, tra tutti gli allenatori della storia giallorossa. E davanti a lui ce ne sono due particolari: Krieziu con una media 2,2 in appena 5 incontri e Viani che il suo 1,97 lo ottenne nell’ultima stagione in Serie B. Resta Spalletti, a quota 1,93: vincendo le prossime 2 partite Mou sorpasserebbe anche lui.