Si ferma Mkhitaryan. L’Arsenal: scambio alla pari con Kluivert

La buona notizia è il ritorno in gruppo di Pellegrini, che ha smaltito l’affaticamento muscolare, quella meno buona è che lo stesso inconveniente è capitato a Mkhitaryan, le cui condizioni sono da monitorare giorno per giorno. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, l’armeno è al centro di una trattativa per il riscatto che si annuncia difficile: l’Arsenal è disponibile allo scambio con Kluivert, ma non intende versare alcun conguaglio, come invece la Roma sperava. Un’operazione alla pari non conviene ai giallorossi. Dalla Turchia rimbalza la notizia di un accordo già raggiunto tra Roma e Besiktas per il prestito di Robin Olsen. Infine Pedro vicinissimo: non è escluso che l’ex Barcellona, che non vuole finire la stagione al Chelsea, possa essere a Roma nei prossimi giorni per le visite mediche.