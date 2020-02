Schick rinato, aumentano i rimpianti

Ad una Roma che, a parte Edin Dzeko, fa molta fatica a trovare la via del gol, quest’anno avrebbe fatto parecchio comodo Patrik Schick, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. In totale 5 le sue reti romaniste in Serie A, 46 le partite: uno score che non ha ripagato nemmeno lontanamente l’investimento della Roma, che lo ha pagato più di 40 milioni di euro dalla Sampdoria. In Bundesliga, Schick ha ritrovato se stesso: ieri è stato protagonista nella vittoria 3-0 del Lipsia contro il Werder Brema. Schick ha prima fornito l’assist a Klostermann per il vantaggio della sua squadra, poi ha segnato di testa il 2-0. Con quello di ieri sono 6 gol, in 11 partite, nel campionato tedesco: in metà stagione è riuscito a fare meglio rispetto agli ultimi due anni. Se il Lipsia, che guida il campionato in attesa della gara di oggi del Bayern Monaco contro il Colonia, si qualificherà alla prossima Champions League, scatterà l’obbligo di riscatto e la Roma incasserà 28 milioni euro, da reinvestire per un nuovo attaccante.