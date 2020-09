Schick firma a Leverkusen. Kolarov porta due milioni

Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. La Roma guadagna 26,5 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento a un altro club, il 10% del prezzo di cessione se superiore alla cifra di acquisto. I giallorossi, riporta Il Corriere della Sera, hanno ottenuto poco meno della cifra che era stata fissata con il Lipsia. Aleksandar Kolarov va all’Inter per 1,5 milioni più bonus fino a 0,5 milioni per il raggiungimento da parte dei nerazzurri o del calciatore di determinati obiettivi sportivi.