Saltano il team manager e Zubiria, adesso fa paura anche l’inverno “nero”

Non si può fingere che non sia successo nulla, ma la decisione della società – dopo il doppio tracollo contro Lazio e Spezia – è stata quella di non far esplodere il caso fuori da Trigoria, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

È il modus operandi della famiglia Friedkin e, anche se molti tifosi vorrebbero una proprietà più “interventista”, non è stata fatta un’eccezione neppure in questo momento di profonda crisi. Questo non significa che chi ha sbagliato non pagherà. Nell’immediato, il team manager Gianluca Gombar (salutato con affetto da molti giocatori) e il Global sport officer Manolo Zubiria, che sono stati sollevati dai loro incarichi. Erano due eredità della gestione Pallotta.

Come sempre c’è stato un faccia a faccia tra staff e squadra, anche per rivedere a caldo gli errori commessi. E non sono stati pochi, da una parte e dall’altra. Nei tempi passati, dopo due sconfitte simili in soli quattro giorni, una soluzione automatica sarebbe stata portare la squadra in ritiro. Così, invece, non è stato.

La dirigenza si aspetta dalla squadra e dall’allenatore un riscatto immediato. Guardando alla passata stagione, però, c’è un motivo di preoccupazione in più. L’inverno, nel campionato scorso, è stato freddissimo riguardo ai risultati. A gennaio: sconfitte in campionato contro Torino e Juventus, eliminazione nei quarti di Coppa Italia sempre contro i bianconeri (che ha reso inutile la vittoria contro il Parma agli ottavi), pareggio con la Lazio e vittoria contro il Genoa. A febbraio il definitivo naufragio: tre sconfitte di fila contro Sassuolo, Bologna e Atalanta tra il 1 e 15 febbraio. Il 2021 si era aperto bene, con la doppia vittoria contro Samp (1-0) e Crotone (3-1), poi sono arrivati il sofferto pareggio con l’Inter (2-2) e i due k.o. contro Lazio e Spezia. È un problema di preparazione? Fonseca, di recente, ha negato di aver cambiato la metodologia di lavoro.