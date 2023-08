Roma, Zapata si può fare. Paredes la nuova idea se Matic va al Rennes

Definita la cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, ora Tiago Pinto potrà accelerare nella ricerca di un attaccante, forse due: Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Per quanto riguarda il brasiliano la situazione è abbastanza complessa, ma nelle ultime ore è emersa chiaramente la sua volontà di trasferirsi in giallorosso. Il colombiano viene da due anni complicati da parecchi infortuni, ma se recuperato dal punto di vista fisico può ancora fare la differenza. L'Atalanta chiede 10 milioni per il cartellino mentre la Roma vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto.