Roma, un pareggio con rissa. Mourinho ha scelto i titolari

Porto più in forma, giallorossi tosti ma raggiunti nel finale dopo il gol di Mancini

È già una Roma fortemente griffata José Mourinho quella che pareggia 1-1 contro il Porto nella prima amichevole "vera" della stagione. I lusitani, allenati dall'ex laziale Sergio Conceicao, non hanno regalato niente. Nemmeno nei contrasti, come quello di Pepe su Mkhitaryan che ha scatenato una rissa a metà del secondo tempo, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. La formazione scelta all'inizio da Mou regala parecchie indicazioni su quella che sarà la Roma titolare. Da Rui Patricio a Dzeko, molti dell'undici che comincerà la stagione sono già nella testa del tecnico. Alla fine l'1-1 è il risultato più giusto, ma sembra anche corretta la strada che Mourinho ha scelto per la sua squadra.