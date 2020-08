Roma, scambio col Napoli: Under (e soldi) per Milik

Per risolvere lo stallo di mercato che si è creato tra Roma e Napoli, scendono in campo i pezzi grossi. Cengiz Under è uno degli obiettivi dichiarati del d.s. partenopeo Giuntoli, che deve rimpiazzare il partente Callejon, mentre la Roma, in caso di partenza di Edin Dzeko, ha individuato in Arkadiusz Milik il sostituto ideale del bosniaco. Per questo negli ultimi giorni ha preso piede l’ipotesi di uno scambio tra l’esterno turco e l’attaccante polacco, con conguaglio in favore del Napoli di una quindicina di milioni, scrive Piacentini su Il Corriere della Sera.

Una soluzione, questa, a cui si sarebbe arrivati dopo una serie di contatti tra Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga. Alla bozza di accordo tra i due numeri uno, però, bisognerà dare seguito convincendo i calciatori. Non tanto Under, che ormai da parecchi mesi ha capito che il suo futuro non sarà più in giallorosso, quanto Milik, che si era promesso alla Juventus. L’addio di Sarri in favore di Pirlo, però, potrebbe cambiare il futuro, non solo suo ma anche quello di Edin Dzeko. La Roma vuole tenere il suo capitano, ma se arrivasse un’offerta ritenuta congrua (e la Juventus è interessata), e se Dzeko manifestasse l’intenzione di andare via, i giallorossi vogliono farsi trovare pronti. E Milik rappresenta il perfetto piano B, considerando anche la differenza di età (34 il bosniaco e 26 il polacco) e di ingaggio.