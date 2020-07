Roma, Olympiacos o Wolverhampton se batte il Siviglia

Poteva andare decisamente meglio, per la Roma, il sorteggio del tabellone per la fase finale di Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Per i giallorossi il primo ostacolo da superare negli ottavi di finale, ma questo si sapeva, è il Siviglia dell’ex Monchi: si giocherà in gara unica il 6 agosto alle 18.55, a Duisburg. Se la squadra di Fonseca dovesse passare il turno, affronterebbe nei quarti di finale la vincente tra Wolverhampton e Olimpiacos dell’ex Torosidis. Il Manchester United quasi certamente sarebbe l’avversaria da affrontare in semifinale: dopo il 5-0 dell’andata contro il Lask è praticamente già ai quarti, dove affronterà una tra Copenhagen e i turchi del Basaksehir. Paulo Fonseca, però, non pensa così a lungo termine. “Sono tutte avversarie difficili ma noi dobbiamo pensare solo alla partita con il Siviglia e non a quello che succederà dopo”.