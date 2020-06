Roma, non si ferma la contestazione dei tifosi a Pallotta

In attesa di capire se nei prossimi giorni (c’è chi parla persino di ore) il presidente della Roma, James Pallotta, rilascerà davvero dichiarazioni non proprio concilianti nei confronti di stampa e ambiente, i tifosi giallorossi continuano la loro contestazione, scrive Ginaluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Affissi in molte zone della città alcuni volantini con ritratti i giocatori in vendita a prezzo di saldo: “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero“, il messaggio veicolato in molte zone della città.

I tifosi temono una nuova rivoluzione sul mercato, con la cessione dei pezzi pregiati, soprattutto se non dovesse essere centrata la Champions League. Ecco perché, con modi più o meno civili, i romanisti vogliono far sentire la loro voce. Quando tornerà il campionato, tra dieci giorni, l’obiettivo sarà sostenere Fonseca e i calciatori, ma la sensazione è che il rapporto con la proprietà molto difficilmente potrà essere ricucito.