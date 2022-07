Roma, Mourinho parte seconda. A Trigoria il manager di Zaniolo

I calciatori convocati dal tecnico portoghese varcheranno i cancelli del Fulvio Bernardini per cominciare a lavorare

Redazione

Parte ufficialmente oggi la stagione della Roma, la seconda con Mourinho in panchina. Questa mattina, infatti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, i calciatori convocati dal tecnico portoghese varcheranno i cancelli del Fulvio Bernardini per cominciare a lavorare. Lo Special One non ha voluto diramare la lista dei presenti, ma non ci saranno novità: i nazionali che hanno partecipato alla Nations League si aggregheranno tra qualche giorno, direttamente per il ritiro in Portogallo (partenza il 12 o la sera prima).

È possibile che Lorenzo Pellegrini anticipi di qualche giorno il rientro, ma non c’è ancora una data precisa. Oggi saranno a Trigoria anche Kluivert e molti dei calciatori in uscita, come Darboe, Veretout e Carles Perez; mancheranno invece Diawara e Villar, che se nel frattempo non avranno avuto offerte si alleneranno dal 15 con altri calciatori fuori dal progetto tecnico.

È slittata intanto l’ufficialità dell’arrivo di Celik, che avverrà stamane: il difensore esterno turco, acquistato dal Lille, salterà i primi giorni di lavoro e tornerà l’11 insieme agli altri nazionali. Il programma di oggi prevede test atletici la mattina, pranzo a Trigoria e primo allenamento di gruppo nel pomeriggio.

C’è curiosità per il primo incontro tra Mourinho – ieri sui social ha postato un video del suo ufficio per mostrare un quadro con la vittoria della Conference League al fianco di quelli con i trionfi in Champions con l’Inter e in Europa League col Manchester United per completare il suo triplete europeo – e Zaniolo.

Oggi a Trigoria è atteso l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, che ha il mandato da parte della Juventus per presentare un’offerta alla Roma.