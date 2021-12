Roma, Mourinho oggi in silenzio. Zaniolo multato dal giudice sportivo

Il tecnico annulla la conferenza stampa per concentrarsi sulla sfida di sabato sera

Il silenzio stampa per rispondere al rumore dei nemici. José Mourinho sceglie la via del silenzio, e decide di non parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter di domani pomeriggio all’Olimpico, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il tecnico portoghese, fa sapere la società, non vuole togliere energie alla preparazione di una partita importantissima rispondendo a domande sul suo passato o sugli arbitri, che sarebbero inevitabilmente arrivate dopo le sue dichiarazioni al termine della partita persa dalla Roma a Bologna. Non è la prima volta che Mourinho decide di non parlare e probabilmente non sarà l’ultima. Lo Special One in questo modo punta a cementare il gruppo, sempre più unito nei confronti di quelli che ai suoi occhi sono attacchi provenienti dall’esterno, senza invece avere il timore di fornire un alibi ai suoi calciatori. Le parole su Zaniolo (“Gli consiglio di andare a giocare all’estero perché per lui qui in Italia sta diventando impossibile“), secondo lui sempre più bersagliato dai difensori avversari e poco tutelato dagli arbitri, sono un ulteriore esempio di come Mourinho abbia deciso di mettersi completamente dalla parte dei suoi calciatori. A proposito di Zaniolo, ieri dal giudice sportivo è arrivata un’ammonizione con diffida (al prossimo giallo scatterà la squalifica) e duemila euro di ammenda “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria“. Sono stati squalificati, invece, Abraham e Karsdorp che quindi non saranno a disposizione per la gara contro l’Inter dell’ex col dente avvelenato Edin Dzeko. Non ci sarà nemmeno El Shaarawy, che tornerà nel 2022.