Roma, lo stadio pieno l’unica certezza

Che vinca o che perda, che giochi bene o male, che sia la formazione maschile o quella femminile, negli ultimi tempi quando si parla di Roma c’è una sola certezza: la presenza del pubblico allo stadio, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ieri pomeriggio è cominciata la vendita libera dei biglietti per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord e, all’apertura, c’erano 16 mila tifosi in fila per aggiudicarsi il tagliando, un’ora dopo quasi 30 mila. È un fenomeno che andrebbe studiato, quello giallorosso. Una dimostrazione d’amore che va al di là dei risultati sul campo e dell’estetica del gioco di Mourinho, che anzi riceve spesso critiche (basta ascoltare una qualsiasi radio anche dopo una vittoria) e che non accenna ad arrestarsi.