Roma, l’anima italiana fa felice anche Mancini

La Roma di José Mourinho ha un’anima azzurra. I recuperi di Leonardo Spinazzola, tornato ai livelli di prima dell’infortunio, e di Andrea Belotti, fanno piacere al tecnico portoghese, ma non solo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, guarda con interesse al blocco italiano della Roma, perché molti tra i giallorossi potranno essere utili in vista dell’Europeo del prossimo anno. Mancini (Gianluca), Cristante, Pellegrini e Spinazzola rappresentano la spina dorsale della formazione romanista, Belotti ed El Shaarawy sono gli uomini in più in una rosa allargata. Poi ci sono i giovani Bove e Volpato (che ha rinunciato alla nazionale australiana ed è convocabile in azzurro) che stanno crescendo.