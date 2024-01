Roma, la terapia De Rossi ha un doppio effetto ma alla fine funziona bene

Nessuno sa se Daniele De Rossi diventerà un grande allenatore o se rischia la fine di Andrea Pirlo, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. È invece già certo che pochi al mondo conoscono Roma e la Roma come DDR. Così non stupiscono né la prova della squadra, che ha battuto il Verona giocando bene il primo tempo e vedendo le streghe nel secondo, né il commento del neo allenatore: "Più che impaurita, direi che la squadra nel secondo tempo è stata insicura. Qui, quando le cose vanno bene, voli. Ma quando vanno male...". La prima del dopo-Mou porta comunque tre punti necessari e il cambio di modulo. La difesa a 4 era quasi obbligata per le assenze ma c'è anche un discorso tattico: "La linea a 4 ci regala un uomo in più nella fase offensiva". Fino a che Paredes e la Roma hanno avuto fiato, è stata una bella Roma. Poi c'è stato un crollo nelle prestazioni e nella velocità del giro palla. Se non ci fossero stati problemi in questo gruppo, del resto, Mourinho sarebbe ancora saldo in panchina. Assai più incisivo è stato Lorenzo Pellegrini, che è entrato nel primo gol e segnato di prepotenza il secondo, portandosi poi la mano sul petto dopo i tanti fischi ricevuti alla lettura delle formazioni. Contestato perche giocava male, ieri si e preso comunque qualche critica perché ha giocato bene alla prima senza Mourinho. L'aspetto più negativo è che la Roma non incontrerà più un'avversaria come il Verona, che vende un giocatore al giorno. Ieri i gialloblù sono stati traditi da Djuric dal dischetto ma una paperissima di Rui Patricio, su tiro del volitivo Folorunsho, ha avuto quasi lo stesso peso sulla gara. A Folorunsho è stato anche annullato un gol, ma il fallo sul tremebondo Karsdorp è sembrato condivisibile. Sacchi non ha arbitrato malissimo ma nel calcio italiano rimarrà di sicuro soltanto Arrigo. C'era attesa per la contestazione della curva ai Friedkin. Tolto uno striscione sul "presidente low cost" e su come usarlo al posto del pallone, in passato si è visto di peggio e qualche situazione l'aveva vissuta anche De Rossi. In tanti possono insegnargli come gestire una panchina pesante, in pochissimi come si sopravvive alle esagerazioni di Roma.