Roma kappaò, Mourinho all’attacco “del signor Banti”

Giallorossi spremuti dall’Europa nelle gambe ma forse ancor più nella testa, la Fiorentina crea il mischione a quota 59

Italiano ha preparato bene la partita, sperando nelle euro-tossine accumulate dalla Roma contro il Leicester. Già al primo minuto Smalling deve salvare su Ikoné. Al 5′ Mancini, il calciatore più ammonito d’Europa, non spende un fallo su Gonzalez che entra in area e trova un tocco minimo ma improvvido di Karsdorp. Guida valuta e sorvola, ma richiamato dal Var, concede il calcio di rigore.

Molto discutibile e indigesto a Mourinho per l’intromissione: “Vorrei sentire una spiegazione dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua. È un tocco e non è un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, non era da Var e Banti interviene lo stesso".