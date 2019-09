Roma, Fonseca si accontenta: “Meglio vincere così che 4 a 3”

Nel turno delle 15:00, la Roma di Fonseca supera di misura (1-0) il Lecce grazie all’ennesimo gol di Edin Dzeko. Come riporta Il Corriere della Sera, i giallorossi hanno ottenuto la vittoria in 10 delle ultime 12 gare in cui il bosniaco è andato a segno e il tecnico portoghese può ritenersi soddisfatto per una partita dominata in lungo e in largo, in cui la Roma ha mantenuto il controllo (nel primo tempo sfiorato il 70% di possesso palla) del match. L’altro lato della medaglia riguarda la prestazione di Pau Lopez. Per il portiere spagnolo è il primo «clean sheet» in campionato, dopo quello in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir. Ora la testa alla trasferta in Austria, dove giovedì i giallorossi affronteranno il Wolfsberger nel secondo turno di Europa League, probabilmente senza Pellegrini alle prese con la fascite plantare e Mkhitaryan, autore dell’assist per il gol di Dzeko, ma uscito dal campo per un infortunio all’inguine che sarà valutato nelle prossime ore. In difesa invece, esordio dal primo minuto in Europa per Chris Smalling dopo l’ottima prestazione contro il Lecce.