Roma, e tre: dopo Mancini e Pellegrini si ferma anche Zaniolo

L'esterno giallorosso non si è allenato a Coverciano per via precauzionale. In dubbio la sua presenza contro il Sassuolo domenica sera

Dopo Mancini e Pellegrini, ieri in Nazionale sia fermato anche Nicolò Zaniolo. Come riporta Il Corriere della Sera, il romanista non si è allenato a scopo precauzionale a causa di una contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera. La sua presenza con la Roma di domenica sera contro il Sassuolo è in dubbio: se non dovesse farcela Mourinho dovrebbe rivoluzionare il reparto offensivo che quasi certamente dovrà rinunciare anche a Lorenzo Pellegrini. Con Mkhitaryan e Abraham sicuri di un posto, saranno Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov a giocarsi una maglia. Ancora in sospeso la posizione di Diawara, in attesa di capire come rientrare dalla Guinea dopo il colpo di stato. Lo ha cercato il Galatasaray e la Roma è disposta ad accettare delle proposte concrete per il suo cartellino. Il calciatore però non sembra intenzionato ad accettare nemmeno questa destinazione nonostante con Mourinho non saranno molte le possibilità di scendere in campo.