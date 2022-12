Roma e Lazio il 4 gennaio in contemporanea dopo 4 mesi

Tra 8 giorni torna il campionato: la Roma (in casa contro il Bologna) e la Lazio (a Lecce) giocheranno alle 16.30 del 4 gennaio, due partite in contemporanea come alle squadre romane non capitava addirittura dal 27 ottobre 2021 scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. 1,698 la media punti di Mourinho in serie A con la Roma: ne ha conquistati 90 in 53 partite, con 26 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Con il tris negativo delle ultime 3 giornate (il ko nel derby, i pareggi contro Sassuolo e Torino) è uscito dalla top 10 all time giallorossa. 12 i pali o traverse presi dalla Roma, nettamente prima in questa sfortunata classifica: al 2° posto ci sono Inter, Napoli e Verona a quota 8. 17 i punti conquistati dalla Roma in trasferta; ha fatto meglio, con 19, solo la capolista Napoli. Ma in casa i giallorossi ne hanno ottenuti appena 10; hanno fatto peggio solo 4 squadre.