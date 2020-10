Roma, due colpi: Mayoral è fatta, Smalling ai dettagli

Due trattative praticamente chiuse in meno di 24 ore. Nel blitz londinese di due giorni fa, il Ceo Guido Fienga ha sbloccato la trattativa infinita con il Manchester United per Smalling, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri Jozo Palac, l’intermediario che ha seguito tutta l’operazione, è atterrato nella Capitale per sistemare gli ultimi dettagli con l’agente del calciatore, James Featherstone: sarà un passaggio a titolo definitivo, la Roma pagherà 15 milioni più bonus mentre Smalling firmerà un quadriennale da 3 milioni netti a stagione (più bonus). Il difensore è atteso a Roma nelle prossime ore per la firma.

Lo United vuole inserire nell’operazione il ventiduenne terzino olandese Timothy Fosu-Mensah (e non il portoghese Diogo Dalot come voleva Fonseca) e per questo dettaglio da mettere ancora a punto non c’è stata l’ufficializzazione di Smalling,

Sempre ieri si è sbloccata un’altra operazione, che solo un paio di giorni fa sembrava tramontata: quella con il Real Madrid per Borja Mayoral. Jovic ha rifiutato tutte le destinazioni e il Real ha dovuto cambiare strategia. Mayoral invece ha mostrato un grande entusiasmo nell’accettare la Roma. Sarà il vice- Dzeko, ma si giocherà le sue possibilità per giocare al posto o anche insieme al bosniaco.

Il suo agente Alejandro Camano e l’intermediario Davide Lippi ieri erano a Trigoria per chiudere l’operazione. Arriverà in prestito biennale (ha rinnovato con il Real fino al 2023), con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo dopo un certo numero di presenze: sarà un’operazione da 15 milioni di euro se completata dopo un anno e da 20 milioni se dopo due.