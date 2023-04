Roma, cinismo in chiave europea. Passa con Dybala e doma il Toro

Bruttarella di certo, ma fisicamente solida e terribilmente cinica, organizzata ai limiti della perfezione in ogni reperto, scrive Mirko Graziano su Il Corriere della Sera. Così la Rome passa nella Torino granata e irrompe in zona Champions. Sverniciati in un colpo solo Inter e Milan: è terzo posto. Ecco gli artigli di Mourinho sull'Europa che conta. Giallorossi che di fatto "speculano" per tutta le gara sul vantaggio maturato nei minuti iniziali. Schuurs para letteralmente la sassata dal limite di Zalewski: calcio di rigore; Dybala trasforma con un tocco morbido in mezzo alla porta. Per il resto la Roma non produce più tiri in porta e di fatto crea solo un vero pericolo bel oltre il 90' con Abraham. La fase difensiva della banda Mourinho è d'altronde roba da manicomio e non sono casuali i 13 clean sheet (senza subire gol) in campionato, più 4 in Europa League e uno in Coppa Italia.