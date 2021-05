Roma, a centrocampo la rivoluzione di Mou

Xhaka è il primo indizio di come potrebbe essere composto il prossimo anno il reparto giallorosso in mezzo al campo

Parte dal centrocampo la rivoluzione di José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. È quello il reparto in cui il general manager Tiago Pinto cercherà di stravolgere la formazione giallorossa, aggiungendo quelle caratteristiche care al tecnico: muscoli, centimetri e leadership, non necessariamente in quest’ordine. Il possibile arrivo di Granit Xhaka – la Roma e l’Arsenal potrebbero accordarsi per una cifra vicina ai 18 milioni di euro – è il primo indizio di come potrebbe essere composto il prossimo anno il centrocampo giallorosso. L’obiettivo della Roma è di chiudere prima dell’inizio dell’Europeo. Il suo arrivo non escluderebbe automaticamente quello di un altro centrocampista: Sabitzer e Koopmeiners sono i nomi che piacciono di più.