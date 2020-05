Ripartenza, si tratta

Un’ora e venti di video conferenza tra la Figc e comitato tecnico scientifico del governo. Il tema è la ripartenza del calcio con gli allenamenti collettivi dal 18 maggio. E il nodo è sempre lo stesso, ossia come comportarsi in caso di positività. Nodo reso ancora più problematico dai nuovi casi alla Fiorentina (sei) e alla Sampdoria (quattro). La Figc vorrebbe adottare il modello tedesco, cioé isolare solo il positivo, ma il Cts da questo punto di vista è stato intransigente: 14 giorni di isolamento per chi ha contratto il virus e per tutti coloro che sono rimasti a contatto, scrive il Corriere della Sera.

Il vertice non è stato decisivo ma filtra cauto ottimismo. Gli scienziati faranno le loro riflessioni e nelle prossime ore le riferiranno direttamente al Ministro della Salute Speranza. L’importante per la Figc è che il Cts resti aperto al dialogo, ma gli scienziati che hanno partecipato non sono parsi intransigenti.