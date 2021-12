Ragazzo colpito da infarto in curva: tutto l’Olimpico smette di tifare

Sono dovuti intervenire i medici per rianimarlo con il defibrillatore e poi per trasportarlo d’urgenza al Policlinico Gemelli

Atmosfera surreale ieri all’Olimpico per gran parte del match con lo Spezia. Qualche minuto prima della mezz’ora del primo tempo, infatti, la curva Sud al completo ha smesso di cantare ed è rimasta in silenzio, ammainando tutte le bandiere, come riporta il Corriere della Sera. Non un segnale di protesta contro qualcuno, ma di solidarietà per un tifoso giallorosso di 23 anni che ha avuto un malore con arresto cardiaco all’interno della curva: sono dovuti intervenire i medici per rianimarlo con il defibrillatore e poi per trasportarlo d’urgenza al Policlinico Gemelli (sull’ambulanza il ragazzo ha avuto un secondo attacco). Dopo un conciliabolo tra i rappresentanti della tifoseria (sembra che il tifoso appartenesse ad uno dei gruppi più importanti della curva), da quel momento in poi, a parte un timido applauso quando il ragazzo ha ripreso i sensi, tutto il settore è rimasto in silenzio per il resto della partita. Alcuni tifosi sono anche usciti dalla curva, e nemmeno al momento del raddoppio di Ibanez, proprio sotto la Sud, i sostenitori giallorossi presenti in curva hanno incitato la squadra, tra lo stupore del resto dello stadio, che non era al corrente dell’accaduto.