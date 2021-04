Quattro punti nelle ultime 5 gare: in A è tracollo

Quattro punti in 5 partite. Nell’ultimo mese di campionato, peggio della Roma hanno fatto solo il Crotone fanalino di coda, e poi Cagliari e Verona, che ne hanno conquistati 3. Rispetto alle avversarie per una qualificazione in Champions ormai sfuggita dai radar, scrive il “Corriere della Sera” la squadra di Fonseca ha perso 49 punti in questo periodo: 11 da Lazio e Atalanta, 9 da Inter e Napoli, 6 dal Milan, 3 dalla Juventus. Sesta nel 2018-19, quinta nel 2019-20, la Roma a meno di miracoli rimarrà fuori dalle prime quattro per il terzo campionato di fila: in questo millennio era successo solo nel periodo di passaggio tra la proprietà Sensi e quella americana, sesta-settima-sesta tra il 2020-11 e il 2012-13.