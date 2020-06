Pellegrini e Veretout giovedì saltano l’Udinese

Schierato a sorpresa da Paulo Fonseca al posto di Kolarov, ieri pomeriggio Leonardo Spinazzola non ha brillato come il resto dei suoi compagni. Anche la sua è stata una prestazione a due facce. “Abbiamo gestito bene il primo tempo – la sua analisi – eravamo molto corti e abbiamo avuto anche qualche occasione per fargli male. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, abbiamo buttato la palla, loro hanno pressato più alti e noi sbagliato tanto. Non è stata una questione fisica perché abbiamo cambiato tanto mentre il Milan ha schierato la stessa formazione dell’ultima partita. Abbiamo concesso troppi spazi e ne hanno approfittato, grazie alla loro grande qualità. È stato tutto un rincorrere, in campo si vedono certe cose, in tv con il mister ne vediamo altre” come riporta il Corriere della Sera.

Giovedì sera all’Olimpico contro l’Udinese, Fonseca cambierà di nuovo formazione anche perché non avrà Pellegrini e Veretout: ammoniti ieri pomeriggio, erano diffidati e saranno squalificati.