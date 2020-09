Pellegrini arretra a centrocampo, i trequartisti sono Pedro e Mkhitaryan

Le brutte prestazioni di Diawara e l’abbondanza nel reparto offensivo alle spalle di Edin Dzeko, dove con Pedro e Mkhitaryan per un bel po’ ci saranno solo posti in piedi, hanno spinto Paulo Fonseca a riportare Lorenzo Pellegrini nei due centrali del centrocampo a quattro romanista. Fuori Diawara, che almeno è stato iscritto nella lista giusta, quella degli ‘Over’. Un ritorno indietro non solo in campo, ma anche nel tempo. In quella posizione – ricorda Gianluca Piacentini su ‘Il Corriere della Sera’ – Pellegrini ha giocato ai tempi della Primavera, mentre a Sassuolo è diventato uno dei migliori intermedi di centrocampo. Poi, il 29 settembre del 2018 c’è stato l’episodio che gli ha cambiato la carriera: nel derby contro la Lazio l’infortunio di Pastore lo ‘costrinse’ ad entrare come trequartista nel 4-2-3-1 alle spalle di Dzeko.

E da quel giorno Pellegrini ha giocato sempre più vicino alla porta avversaria che alla propria. Il primo Fonseca, però, ha provato a rimetterlo davanti alla difesa in Roma-Genoa 3-3, al fianco di Cristante. L’esperimento è durato giusto il tempo per l’allenatore portoghese di accorgersi che in Italia si vince con l’equilibrio. Ora l’ennesimo ritorno indietro: nel 3-4-2-1 i due centrali si mettono in verticale, per cui sarà Veretout ad abbassarsi verso la difesa e Pellegrini ad alzarsi per dare una mano in avanti. L’idea è che, partendo da dietro, magari potrà trovare gli spazi per tornare al gol che manca dalla vittoria a Firenze per 4-1 del 20 dicembre dell’anno scorso.