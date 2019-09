Pellegrini a rischio per il Lecce: “Champions? Serve tempo”

Per Paulo Fonseca una notizia buona e una cattiva. Quella positiva è che Leonardo Spinazzola sta bene e si sono escluse lesioni muscolari per lui, che sta soffrendo semplicemente il riacutizzarsi di un fastidio sopra una vecchia cicatrice. Quella negativa è che Lorenzo Pellegrini sta ancora combattendo con la fascite plantare, il tallone gli fa male e il tecnico – si legge su ‘Il Corriere della Sera’ – potrebbe quindi risparmiarlo per Lecce per non peggiorare la situazione. Al suo posto Zaniolo o Pastore. Intanto il centrocampista romano ha parlato di obiettivi e non solo: “Il nostro è tornare in Champions ma ci serve tempo. La maglia numero 10? Totti è un amico, non scambierei mai il rapporto che abbiamo ora per la maglia con il suo numero. Se le cose vanno male so che posso contarci, basta mandargli un messaggio”.

Di messaggi Francesco ne ha ricevuti a migliaia nella giornata di ieri per il suo 43esimo compleanno, sui social, sul cellulare e anche sotto casa, con uno striscione scritto da alcuni tifosi. Anche tanti vip hanno lasciato un pensiero per la leggenda giallorossa: “Non possiamo che dirgli infinite grazie”, ha detto Gigi Proietti.

Domani la Roma ripartirà da Lecce, possibile un po’ di turnover: Kluivert scalpita, in difesa ci saranno Smalling e Fazio con Mancini però tornato dalla squalifica. Il difensore argentino ha tenuta alta la concentrazione: “Non dobbiamo abbaterci per la sconfitta con l’Atalanta, dobbiamo pensare al futuro”. Intanto altri cambiamenti nel settore giovanile: Massimo Tarantino lascia il club dopo essere stato il responsabile del vivaio negli ultimi 6 anni, potrebbe tornare a Bologna. Il ruolo passa ad interim a Manolo Zubiria, con Conti pronto a riprendere più responsabilità.