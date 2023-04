Mourinho, 100 panchine a Bergamo dove punterà a un poker mai centrato

Nei minuti di recupero invitava l'Olimpico a festeggiare, dopo la partita ha urlato a Slot "Vai a vedere il Napoli ora..." e nell’ intervista a Sky ha chiesto "Non c'è Cassano in studio, no?". Si è divertito Mourinho giovedì sera, felice per la 12esima semifinale europea raggiunta in carriera, ma prima di pensare al Bayer Leverkusen ci saranno 4 giornate di campionato con tre scontri diretti, Atalanta, Milan, Inter. Lunedì a Bergamo, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera, il portoghese taglierà un traguardo importante: 100 partite con la Roma. Sarà il 14° allenatore giallorosso in tripla cifra. Il bilancio di Mou è di 53 vittorie, 19 pareggi e 27 sconfitte, con la sua media punti (1,79) è al 6° posto fra i tecnici con almeno 20 panchine. Contro Gasperini cercherà di vendicarsi dell'unico ko in 8 confronti diretti, lo 0-1 dell'andata all'Olimpico, e di vincere 4 partite di fila in campionato perla prima volta da quando è a Roma: il tris l'ha chiuso 4 volte, il poker mai.