Napoli-Roma è la partita degli ultimi sogni. Spalletti: “Mou mi ricorda mio fratello”

All’andata è finita 0-0, ma domani il pareggio è il risultato meno probabile, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Per Napoli e Roma è quasi una finale. I partenopei devono vincere per rimanere ancorati al treno scudetto, i giallorossi per restare lì con la Juventus dopo il passo falso contro il Bologna. Spalletti trova un avversario che in campionato ha messo su 11 partite senza perdere (7 vittorie e 4 pareggi) e soprattutto rivede Mourinho che contro di lui non ha mai perso. “Di Mourinho apprezzo la capacità di fari arrivare ciò che pensa. Lui arriva quando deve dire qualcosa, mi ricorda mio fratello Marcello. Tutti scrivono che non l’ho mai battuto ed è vero. Per far bene contro di lui devi battere una leggenda“, ha detto l’allenatore del Napoli in conferenza stampa.