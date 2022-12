Mourinho, in Portogallo prove tattiche per ridisegnare la Roma

I giallorossi in Algarve disputeranno tre amichevoli

Sette giorni di ritiro (dal 15 al 22) in Portogallo – il quartier generale romanista sarà ad Albufeira, come la scorsa estate – e tre amichevoli (la prima il 16 contro il Cadice, le altre due il 19 e il 22 ma sono ancora da ufficializzare), per studiare la nuova Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Mourinho è chiamato ad un piccolo miracolo per ridisegnare una squadra, quella giallorossa, che ha chiuso tra molte difficoltà la prima parte della stagione, rimanendo comunque a 3 punti dal quarto posto in classifica e con i play-off di Europa League da giocare contro il Salisburgo, quindi ancora pienamente in corsa per tutti gli obiettivi.

La tournée in Portogallo darà maggiori informazioni sulla Roma che affronterà la seconda parte della stagione. Mourinho sa che dal mercato, a parte Solbakken che scalpita ma che non potrà aggregarsi prima del 2 gennaio, non arriverà granché, però sarà comunque una squadra diversa perché potrà recuperare alcune pedine fondamentali.