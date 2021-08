Mourinho convoca i tifosi: “Giocano anche loro”

Per battere la Fiorentina il tecnico punta sull’effetto Olimpico

“I tifosi possono aiutare, ma possono anche giocare. Ed è un modo diverso di andare allo stadio". Per battere la Fiorentina, Mourinho punta sull’effetto Olimpico, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il suo appello di qualche giorno fa è andato a buon fine: oggi i 28mila posti disponibili per la tifoseria romanista saranno tutti occupati. La voglia è tanta e i tifosi torneranno sugli spalti in una partita ufficiale 546 giorni dopo. Era Roma-Lecce 4-0 davanti a poco più di 34mila persone. Mou sa benissimo che il suo arrivo ha scatenato l’entusiasmo di una piazza che per troppo tempo ha vissuto solo di delusioni. Si è pian piano distaccata dalla squadra e aspettava solo una scintilla per riaccendersi. “La passione è tremenda. Sono stato a Roma da avversario e ho capito quella che c’è“.