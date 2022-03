Mou, niente ricorso. Abraham, solo 1 gol all’Olimpico nelle ultime 6 gare

Servono anche i gol dell'inglese allo Special One, che in casa ha segnato molto meno rispetto alle partite in trasferta

Redazione

All'andata a Bergamo era stato assoluto protagonista della vittoria della Roma, con una doppietta che ha aperto e chiuso il match terminato 4-1. Da quel momento in poi Tammy Abraham non si è più fermato, segnando nelle successive 4 trasferte (Milan, Empoli, Sassuolo e Spezia) e all’Olimpico un gol, che poi si è rivelato inutile, contro la Juventus. Ma quella contro i bianconeri, datata 9 gennaio, è l’unica rete segnata da Abraham nelle ultime 6 partite da lui giocate in campionato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della sera.

Sabato sarà quasi certamente affiancato in attacco da Zaniolo, rimasto in panchina contro lo Spezia ma poi decisivo per la conquista dei tre punti avendo conquistato il calcio di rigore poi realizzato dallo stesso Abraham. Zaniolo, che nell’azione ha riportato una frattura al setto nasale, ieri si è allenato (senza mascherina protettiva) con il gruppo e sarà a disposizione di Mourinho, che non sarà in panchina. La Roma, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica per due giornate comminata allo Special One dal Giudice sportivo dopo la gara contro il Verona, e nemmeno contro gli stop del g.m. Tiago Pinto e del preparatore dei portieri Nuno Santos.