Mou, 1000 panchine: “Stiamo calmi, la mia squadra è in costruzione”

Il tecnico: “Zaniolo maturo, Pellegrini firma. Abraham è già dei nostri”

Stasera saranno 1000 panchine in carriera, ma con Mourinho si può parlare soltanto di una partita, quella di stasera contro il Sassuolo, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Lo Special One ha scelto un mantra: non si fanno programmi, questa squadra è in costruzione. “Siamo diversi dalle altre. Loro sono già squadre con ambizioni definite, noi no. Noi siamo in crescita. Se la gente è felice che abbiamo vinto due partite e abbiamo giocato benino, anche io sono contento. Una cosa diversa, però, è pensare che siamo già una squadra fantastica. Lo dico dopo 999 panchine: contento contento, ma anche tranquillo tranquillo“. Dalla sosta sono tornati alcuni giocatori acciaccati, ma nessun problema: sono tutti a disposizione. “Stanno tutti bene, non co sino bugie o bluff. Escluso Vina tutti gli altri che erano in Nazionale, compreso Smalling, sono recuperati". Largo ai titolarissimi tra cui c’è anche Zaniolo: “Si diceva che avrebbe potuto giocare qualche partita l’anno scorso, o addirittura andare all’Europeo. Lui, invece, con maturità, ha aspettato il momento giusto". Tanti complimenti per Abraham: “Mi aspettavo questo impatto come giocatore, ma c’è sempre qualche dubbio quando un ragazzo nasce e cresce per anni in un altro ambiente. I miei dubbi però sono già finiti. Penso che gli piaccia davvero Roma, è già perfettamente integrato nelle squadra".