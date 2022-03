Mkhitaryan ora è tutto della Roma

L'attaccante armeno ha annunciato il suo addio alla nazionale

“È stato un onore giocare per la mia nazione, ancor di più essere stato il capitano negli ultimi sei anni”. Con un lungo post su Instagram, Henrikh Mkhitaryan ha annunciato il suo addio alla nazionale dell’Armenia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Una notizia che fa piacere anche alla Roma, che sta ragionando sull’ipotesi di prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Basta trasferte internazionali durante le pause del campionato, meno partite nel corso della stagione: dire addio alla Nazionale, a 33 anni appena compiuti, significa risparmiare energie e allungare la propria carriera a beneficio del club, che a questo punto potrebbe proporre un rinnovo, magari questa volta biennale con ingaggio (ora guadagna 4 netti più bonus) spalmato. Dopo i dubbi dello scorso anno, quando si è andati oltre il 30 giugno prima di prolungare per una sola stagione il suo contratto, tra la Roma e Miki è riscoppiato l’amore, anche grazie a José Mourinho,con cui in passato al Manchester United aveva avuto qualche incomprensione. Ora le cose vanno alla grande e infatti lo Special One lo prende spesso ad esempio, anche per la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio nell’adattarsi in tutte le zone del campo