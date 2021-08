Mercato paralizzato, Mourinho ancora senza regali

Da piazzare 24 giocatori che pesano sul bilancio 40 milioni lordi

Il fallimento della trattativa per Xhaka ha certificato lo stallo del mercato giallorosso. Tiago Pinto è letteralmente ostaggio del mostruoso monte ingaggi della Roma e necessita di sfoltire la rosa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il gm portoghese non potrà chiudere altre operazioni in entrata se non piazzerà qualcuno in uscita. I vari Florenzi, Pastore, Nzonzi, Coric, Pedro, Olsen e Bianda, che stanno lavorando al Fulvio Bernardini, pesano sul bilancio per circa 40 milioni lordi. Nessuno tra loro sembra aver fretta di trovare sistemazione, a differenza della Roma che a meno di due settimane dall'inizio della stagione deve ancora completare la rosa.