Mancini fino al 2027: “Un punto di partenza”

L’accordo c’era da tempo ma ieri è arrivata l’ufficialità, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2027. Il vice capitano ha così inaugurato la stagione dei rinnovi. E’ diventato un pilastro e uno dei fedelissimi di Mourinho: “Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il club, la città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa“. I prossimi rinnovi sull’agenda di Pinto dovrebbero essere quelli di Cristante e Spinazzola.