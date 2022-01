Maitland-Niles: “Obiettivo quarto posto”

L'esterno inglese, quasi certamente verrà confermato contro il Cagliari

"Sono concentrato sul presente e non sul contratto. Penso all’obiettivo della squadra, cioè arrivare tra le prime quattro“. È stato presentato ieri Ainsley Maitland–Niles, esterno inglese arrivato in prestito dall’Arsenal fino al termine della stagione. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, quasi sicuramente sarà confermato domenica contro il Cagliari. Poi ha aggiunto:" Sono convinto che sia io sia Sergio possiamo aiutare la squadra a vincere: il club e il mister ci chiedono questo. Se non vinciamo non siamo contenti e proprio per questo dobbiamo tornare a farlo il prima possibile per essere felici”. Ufficializzate le partenze di Calafiori (al Genoa) e degli spagnoli Villar e Borja Mayoral, che ieri sono volati a Madrid per sostenere le visite mediche con il Getafe.