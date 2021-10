Lo Stadium e il caro nemico: benzina per la Juventus che non può sbagliare

Il ritorno del pubblico al 75% negli stadi coincide per la Juventus col ritorno di Mourinho a Torino

C’era una volta l’effetto Stadium, la bolgia invocata nei momenti decisivi da Conte, l’onda impetuosa cavalcata da Allegri, solo intuita da Sarri, come riporta il Corriere della Sera. Il ritorno del pubblico al 75% negli stadi coincide per la Juventus col ritorno di Mourinho a Torino: “Ha vinto tantissimo e lo rispetto molto, ogni tanto fa certe cose perchè fa parte del personaggio. Peraltro quel gesto delle orecchie con il Manchester United lo fece al termine di una delle partite più belle della Juve, ma nessuno se lo ricorda perchè perdemmo. Mi fa piacere che sia tornato un allenatore di grande valore come lui“, ha spiegato Allegri. Il tecnico ha spiegato: “Bisogna riaccendere subito l’interruttore, altrimenti rischiamo di romperci le osse. Un successo ci permetterebbe di fare un altro saltino in classifica, che non sarebbe male“.