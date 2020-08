La Uefa cambia i piani di Fonseca. La mascherina in carbonio di Pellegrini pesa solo 34 grammi

Cambio di programma per la Roma in vista della trasferta di Duisburg, dove giovedì alle 18.55 i giallorossi affronteranno il Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Paulo Fonseca partirà per Dusseldorf, l’aeroporto più vicino a Duisburg, da cui dista solo 17 km, domani mattina e svolgerà la rifinitura (e la conferenza stampa pre-gara) in Germania, mentre in un primo momento si era pensato di svolgere l’ultimo allenamento a Trigoria e partire nella serata di domani, scrive Luca Valdiserri sul “Corriere della Sera”.

Ieri pomeriggio la squadra giallorossa si è allenata a Trigoria. Presente anche Lorenzo Pellegrini, che in mattinata ha tolto gli splint nasali dopo l’operazione: a Siviglia indosserà una mascherina in carbonio che pesa appena 34 grammi, realizzata dallo stesso tecnico che aveva fatto quella portata da Edin Dzeko dopo la frattura allo zigomo.

In serata è stata comunicata alla Uefa la nuova lista per la fase finale dell’Europa League. Esclusi Smalling, Pastore e Cetin, sono stati inseriti Bruno Peres, Zaniolo e Ibanez.