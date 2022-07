La Roma vola in Algarve. Dybala, pressing di Pinto

È cominciata la seconda fase del ritiro della Roma scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Ieri la squadra è tornata a Trigoria al gran completo ed oggi si partirà per il Portogallo. Mourinho, che in questi giorni ha alzato un muro si protezione verso i suoi calciatori, non diramerà la lista dei convocati. Durante il ritiro portoghese la Roma disputerà 4 amichevoli che saranno visibili su Dazn. Della rosa che andrà farà parte anche Zaniolo: c’è da capire se il tecnico lo schiererà nelle prossime partite o lo terrà ancora a riposo per evitare il rischio di problemi fisici che potrebbero compromettere la trattativa con la Juventus.L’affare non è ancora decollato visto che i bianconeri non hanno presentato alcuna offerta alla Roma. Intanto non si molla la pista Dybala: domenica scorsa Pinto avrebbe incontrato il manager dell’argentino.