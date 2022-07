La Roma sogna con Dybala. Sabatini: “È come Totti”

Nei ragionieri non ne ha mai fatto parte Walter Sabatini che ha sempre tenuto un posto speciale nel suo cuore per la parola “talento". “L’acquisto di Dybala è un colpo magistrale, si vede la determinazione di Mourinho di costruire qualcosa di importante. Paulo è l’ultimo vero 10 rimasto in Italia. Infiammerà l’Olimpico, è uno che risolve le partite nei momento topici. E’ fulmineo nello spazio, fa cosa in mezzo metro che altri fanno in 10: cose che altri non fanno, anzi le faceva Totti", le sue parole.